Украина проведет выборы, если Путин согласится на 60-дневное перемирие, – Зеленский

Зеленский сказал об этом в ответ на призыв Трампа к Украине сменить президента.

Украина проведет выборы при условии, что российский диктатор Владимир Путин согласится на 60-дневное перемирие. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News.

Комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что украинцам нужно сменить президента, Зеленский сказал, что Украина в войне, и проведение выборов "выходит за рамки Конституции", а главное, по его словам, нет безопасных условий, "чтобы дать людям возможность голосовать".

"Конечно, это дело украинцев, когда голосовать, как это делать и выбирать того или иного человека. Но если отвечать... на этот вопрос, я знаю, что Путин очень хотел бы сменить президента в Украине. Я это понимаю", - сказал президент Украины.

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Он заверил: если будет полное прекращение огня на 60 дней – Украина организует выборы

"Итак, пожалуйста, скажите Путину, дайте нам два месяца, 60 дней отдыха. Полное прекращение огня, 60 дней, и мы организуем выборы. Конечно, мы будем готовы к любому выбору нашего народа, именно украинского народа", - отметил Зеленский.

Трамп призвал сменить президента Украины

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп призвал к смене президента в Украине. Он заявил, что украинцам нужен новый лидер, "который сможет заключить соглашение" с Россией. Также он обвинил Зеленского в том, что тот якобы "мог заключить много соглашений, но по какой-то причине этого не делает".

В Киеве ответили Трампу на его призыв. Министр иностранных дел Андрей Сибига сказал, что только украинский народ имеет право решать, кто будет президентом Украины. Он подчеркнул, что Зеленский возглавляет нацию во время войны и имеет поддержку народа, а заявления из-за границы лишь подтверждают, что он хорошо выполняет свою работу.

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