Трамп объявил энергетическое перемирие между Украиной и Россией

Президент США попросил не нарушать перемирие.

Президент США Дональд Трамп 11 октября объявил энергетическое перемирие между Украиной и Россией. Соответствующее заявление он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

По словам главы Белого дома, обе стороны согласились на энергетическое перемирие. Также он попросил не нарушать его.

"С этого момента в войне между Россией и Украиной действует "энергетическое перемирие". Обе стороны согласились. Не нарушайте его! Спасибо за внимание к этому вопросу", – отметил глава Белого дома.

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Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, Зеленский в сентябре, находясь в США, передал Трампу предложение об энергетическом перемирии с РФ. Он, в частности, сказал, что Украина готова к нему, но есть сомнения, что к этому готовы россияне. По его словам, Украина согласится на энергетический режим прекращения огня только в том случае, если россияне не будут атаковать украинскую энергетическую систему, инфраструктуру водоснабжения и системы отопления.

Впрочем, тогда РФ отвергла идею энергетического перемирия. Как отметили аналитики американского Института изучения войны (ISW), в Кремле желают продолжать воевать для достижения максималистских целей в войне против Украины.

Kyiv Independent недавно писал, что Россия требует отмены санкций в обмен на энергетическое перемирие. Как отмечало издание, публично Москва не проявила особого интереса к взаимному прекращению ударов по энергетике. Однако два украинских чиновника и один чиновник США сообщили, что в частном порядке россияне дали понять: они готовы рассмотреть эту идею. При этом Россия увязывает возможность заключения таких договоренностей с другими требованиями, среди которых и отмена санкций.

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