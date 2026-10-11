На Волыни небывало уродили грибы: ведро опят собирают за 10 минут, - СМИ

Люди едут просто отдохнуть в лес, а возвращаются с ведрами грибов.

На Волыни продолжается активный грибной сезон. Несмотря на жаркое лето, в лесах много опят, встречаются белые грибы, маслята и другие лесные находки. Иногда грибникам удается наполнить ведро всего за десять минут, говорится в репортаже местного телеканала "Аверс".

Как рассказывают журналисты, люди приезжают в лес не только ради грибов, но и чтобы отдохнуть на природе. Для некоторых семей такие поездки стали возможностью провести время вместе после длительных периодов напряжения.

В частности, семья Михаила отправилась на прогулку после того, как мужчина, служивший в армии, получил ранение, стал инвалидом и демобилизовался. По словам жителя Волыни, с начала полномасштабной войны семья впервые выбралась в лес вместе с двумя дочерьми.

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Хотя сначала родные планировали просто прогуляться, они не удержались от сбора опят. Чтобы наполнить ведерко, понадобилось около десяти минут. "Для нас это не главное – грибы собирать. Мы приехали отдохнуть, потому что работы много. Хотим просто отдохнуть с семьей, с девочками", – рассказали грибники.

Другие посетители леса также делились своими находками. В Звировском лесничестве, по словам грибников, количество и виды грибов зависят от местности. Некоторые надеялись найти больше белых грибов в окрестностях Маневичей, однако натыкались лишь на единичные экземпляры. Зато в другие дни попадались маслята, а теперь ждут зеленушки.

Тихая охота порой настолько увлекает людей, что они даже забывают, где оставили автомобиль. Такую ситуацию на Волыни в шутку называют "блудом". Сами же грибники признаются, что собирают преимущественно знакомые виды и не рискуют определять незнакомые.

Самой громкой находкой стал гриб "чаша эльфа", который обнаружили на территории зоологического заказника "Зубр". В интернете его называют индикатором чистоты окружающей среды, однако это утверждение требует подтверждения специалистов.

В целом осенний лес поражает разнообразием: опята растут на земле и пнях, зонтики встречаются у обочин, а среди листьев виднеются разноцветные шляпки. В то же время журналисты напоминают, что собирать стоит только те грибы, в безопасности которых есть уверенность. Незнакомые экземпляры лучше оставлять в лесу.

Грибной сезон в Украине

Как писал УНИАН, на Волыни после обильных дождей начался активный грибной сезон, и грибники возвращаются с полными ведрами. Среди находок особенно выделился белый гриб-великан весом 734 грамма, который стал главным украшением "тихой охоты". Осадки создали благоприятные условия для роста грибов, поэтому сезон только набирает обороты.

Также мы рассказывали, что недалеко от Луцка грибники нашли настоящее "месторождение" опят. Фото этого места быстро стало вирусным в интернете.

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