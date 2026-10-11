Трамп давит на Украину, потому что не смог остановить Путина, - Зеленский

Зеленский подчеркнул, что высокие цены на дизельное топливо в США не являются виной Украины.

Президент США Дональд Трамп оказывает давление на Украину, потому что не нашел способа остановить российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью ABC News.

"Эти люди не могут найти ключ к тому, как остановить Путина. Потому что остановить Путина сложнее, чем оказывать давление на других. Потому что проще говорить о ценах [на дизельное топливо] и связывать это с Украиной", – сказал он.

По словам Зеленского, "все в мире" понимают, что цены на нефть и нефтепродукты выросли из-за войны на Ближнем Востоке и блокирования Ормузского пролива.

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Президент Украины также объяснил, почему назвал дизельное соглашение США и РФ "подарком Путину".

"Оно дает Путину деньги, а он тратит деньги только на эту войну. Чтобы убивать нас. Убивать наших детей. И у него много денег, много денег на эту войну", – сказал Зеленский.

Другие заявления Зеленского

Как писал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что новые выборы в Украине возможны только при условии 60-дневного перемирия со стороны России. Он подчеркнул, что сейчас нет безопасных условий для голосования, ведь страна находится в состоянии войны, и проведение выборов выходит за рамки Конституции. Зеленский добавил, что в случае полного прекращения огня Украина организует выборы, и он будет готов принять любой выбор народа.

По словам Зеленского, Украина готова прекратить удары по российским НПЗ, если Россия остановит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Он подчеркнул, что деэскалация должна быть взаимной и сопровождаться реальными гарантиями. Зеленский добавил, что всего за неделю Россия совершила массированные атаки, выпустив более тысячи авиабомб, десятки ракет и тысячи дронов, что привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

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