Британия выразила поддержку Зеленскому после заявлений Трампа

В британском правительстве также призвали не придавать чрезмерного значения словам и действиям Трампа.

Великобритания выразила поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому на фоне заявления президента США Дональда Трампа о необходимости избрать нового украинского лидера. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на заявление министра здравоохранения Великобритании Уэса Стритинга.

"Мы поддерживаем Украину. Мы поддерживаем президента Зеленского", – подчеркнул Стритинг, выступая в эфире британского телевидения. Он также отметил, что ответственность за начало войны лежит на России, а Владимир Путин может прекратить боевые действия, однако не делает этого.

Британский министр предположил, что позиция Трампа может быть связана с приближением промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре. По его словам, американский президент находится под давлением из-за роста стоимости жизни и цен на энергоносители в США. В то же время Стритинг призвал не преувеличивать влияние закупок российской нефти на общую поддержку Украины со стороны Вашингтона.

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"То, чего мы хотим, – это максимального единства среди союзников Украины", – заявил он, подчеркнув необходимость усиления экономического давления на Россию.

Трампа раскритиковали за уступки Путину

Как писал УНИАН, бывший вице-президент США Майк Пенс резко раскритиковал решение Дональда Трампа отменить санкции против российских энергоносителей, назвав это "предательством наследия" сенатора Линдси Грэма. Он подчеркнул, что такой шаг фактически подпитывает военную машину Путина, в то время как Украина ежедневно несет потери от российских атак. Пенс призвал немедленно отказаться от соглашения с Путиным, ввести жесткие санкции и усилить военную поддержку Украины и союзников в Европе.

Бывший британский премьер Борис Джонсон также осудил решение Дональда Трампа отменить санкции против российского дизельного топлива, назвав его "отвратительным" и способствующим финансированию преступлений Путина. Он подчеркнул, что обвинять Украину в росте цен на топливо бессмысленно, ведь причиной стало закрытие Ормузского пролива.

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