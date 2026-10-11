В Киеве массовые отключения света и понизилось давление воды: последствия у удара россиян

Повреждена высоковольтная линия электропередачи, снижено давление воды в системе на правом и левом берегах.

Российские оккупанты атаковали энергообъект в Киеве. В результате в нескольких районах столицы произошло масштабное отключение электроэнергии.

Как сообщает "Укрэнерго" в своём Telegram-канале, оценка последствий поражения и аварийно-восстановительные работы начнутся сразу после отбоя воздушной тревоги. В то же время энергетики уже осуществляют восстановление электроснабжения обесточенных потребителей по резервным схемам.

"Просьба к жителям Киева, у которых сейчас есть электроэнергия: пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов. Снижение нагрузки на сети позволит быстрее восстановить стабильное энергоснабжение во всех районах столицы", – призвали в компании

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В то же время мэр Киева Виталий Кличко отметил, что россияне продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру.

"Повреждена высоковольтная линия электропередач. Давление воды в системе на правом и левом берегах – пониженное. Аварийные бригады уже работают", – написал мэр.

Проблемы со светом в Украине и Киеве

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 октября, в нескольких областях Украины из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами, были введены аварийные отключения электроэнергии.

Говоря о Киеве, Александр Харченко, директор Центра исследования энергетики, отметил, что Печерск является самым уязвимым районом города с точки зрения электроснабжения, водоснабжения и канализации.

По его словам, Печерский холм является одним из самых проблемных мест в Киеве с точки зрения отопления, ведь там "построили бессистемно довольно много зданий, которые ничем не обеспечены".

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