Сокращение доходов России от экспорта нефти может сильно пошатнуть авторитет Путина в стране, считает экономист.

В начале 2025 года уходящая администрация США во главе с Джо Байденом приняла свой последний пакет санкций против России, наложив ряд новых ограничений на нефтяной сектор страны. Тем не менее, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров о прекращении войны против Украины, новому президенту Дональду Трампу придется действовать более решительно.

Об этом заявил адъюнкт-старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета и экономист Кристоф Рюль в своей колонке для издания Financial Times.

Он объяснил, что российская экономика подпитывается военным производством, госзакупками и целевыми кредитами. Инфляция в стране составляет 9,5%, ставка Центробанка превышает 20%, а курс рубля находится вблизи исторических минимумов. По его словам, все это держится на "свободных руках" Министерства финансов и Центрального банка, а также валютной выручке.

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Экономист считает, что из-за этого западная экономическая война потерпела неудачу. России удается избегать экономического воздействия санкций на нефть. В это время запрет прямого импорта нефти, ограничение морских перевозок и финансовых услуг, а также введение ограничения на цены сопровождаются открытыми путями отступления.

Все дело в том, что Запад хочет сократить доходы России, но нуждается в ее нефти на мировых рынках, чтобы высокие цены не повредили их собственной экономике, отметил Рюль. Он уверен, что санкции недостаточно жесткие, чтобы нанести ущерб военной экономике Москвы.

В это время лидеры ОПЕК находятся в затруднительном положении, добавил экономист. Он напомнил, что с 2022 года они несколько раз сокращали добычу нефти, чтобы удержать цены на приемлемом уровне. Это привело к тому, что свободные мощности ограничивают доходы от экспорта. Для ОПЕК это большая проблема - увеличение добычи приведет к снижению цен, но отказ от этого приведет к сокращению доли картеля на рынке.

Рюль заявил, что Трампу стоит заручиться поддержкой ОПЕК, чтобы повлиять на российского диктатора Владимира Путина. Он может пообещать ужесточить нефтяные санкции против России до такой степени, чтобы их воздействие стало более острым. По словам экономиста, они могут затронуть не только производителей, но и нефтепереработчиков, порты, страховщиков и теневой флот.

Кроме того, Трамп может оказать более сильное политическое давление на Китай, Индию и Турцию, чтобы они поддержали соблюдение санкций против РФ, уверен Рюль. Последствия для экспортных доходов Москвы в таком случае окажутся катастрофическими.

Чтобы этот план сработал, ОПЕК должен взять на себя роль стабилизатора рынка нефти, подчеркнул автор. Он напомнил, что сейчас свободные мощности ОПЕК составляют около 5,5 млн баррелей в день, в то время как российский морской экспорт составляет около 3,5 млн баррелей в день сырой нефти и 2 млн баррелей в день нефтепродуктов. Эти потоки должны быть синхронизированы, чтобы один из них мог заменить другой.

Рюль заверил, что даже то, что Китай может воспротивиться санкциям, не станет проблемой. Разница в качестве нефти между Россией и Ближним Востоком вполне преодолима, а наращивание добычи поможет ОПЕК выйти из тупика.

Если Путин действительно боится политических волнений в России из-за проблем в экономике, то такой подход с большой вероятностью заставит его сесть за стол переговоров, считает экономист. Он резюмировал, что администрации США следует подкрепить прощальные санкции Байдена и взяться за реализацию этой идеи.

Трамп призвал ОПЕК снизить цены на нефть - что стоит знать

Напомним, что президент США Дональд Трамп спустя несколько дней после своей инаугурации призвал Саудовскую Аравию снизить цены на нефть. Он уверен, что это позволит склонить Россию к мирным переговорам по Украине.

Кроме того, Трамп обратился с этой просьбой и к другим членам ОПЕК. Президент США считает, что это один из способов быстро остановить войну в Украине.

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