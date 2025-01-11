Лишь за 10 дней до собственной отставки Байден решился на действительно болезненные для России нефтяные ограничения.

В пятницу США объявили о самых масштабных и наиболее агрессивных санкциях в отношении российской торговли нефтью за все время войны. Если Дональд Трамп после инаугурации не отменит эти ограничения, они навредят российскому нефтяному экспорту сильнее, чем все, что было до сих пор, пишет Bloomberg.

Самой главной частью санкционного пакета Bloomberg называет ограничения в отношении компаний "Сургутнефтегаз" и "Газпром нефть". В 2024 году эти две компании отправляли по морю около 970 000 баррелей нефти в день. Теперь нефтеперерабатывающие заводы в Индии и Китае могут потерять мощных поставщиков, если не решатся проигнорировать американские санкции. Если предположить, что эти две компании полностью остановят экспорт, то это почти 30% морского экспорта России.

США также объявили о санкциях в отношении около 160 отдельных нефтяных танкеров. Это тоже очень серьезно. Как отмечает Bloomberg, из 39 танкеров, которые ранее попали под американские санкции, 33 полностью прекратили перевозки грузов. Это значительно выше показатель, чем у танкеров, которые попали только под европейские, но не под американские санкции.

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А вот санкции против двух крупнейших российских поставщиков страховых услуг для нефтяных танкеров, СК "Ингосстрах" и группы "Альфастрахование", вряд ли сильно повлияют на ситуацию, считают авторы публикации. Вероятно, страхование танкеров просто перебросят на другие страховые фирмы, в том числе и фирмы-однодневки.

В общем, до сих пор индийские и китайские нефтеперерабатывающие предприятия легко отказывались от взаимодействия с подсанкционными российскими танкерами. Но таких было совсем немного, так что это не было проблемой. Теперь же под санкции попала значительная часть "теневого флота" танкеров, и это меняет всю картину, резюмирует Bloomberg.

Санкции против России: последние новости

Как писал УНИАН, Еврокомиссия планирует начать консультации со странами Европейского Союза по 16-му пакету санкций против России. Польша, которая председательствует сейчас в ЕС, хочет, чтобы новый пакет санкций был принят 24 февраля - в третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

Также мы рассказывали, что ряд крупных американских компаний продолжают работать в России, и только за 2023 год уплатили в бюджет страны-агрессора 1,2 миллиарда долларов налогов. Среди этих компаний есть много всемирно известных.

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