Президент США считает, что это один из способов быстро остановить войну.

Низкие мировые цены на нефть поспособствуют быстрому завершению войны в Украине.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, приземлившись в Северной Каролине, чтобы осмотреть ущерб, нанесенный штормом, сообщает Reuters.

"Один из способов быстро остановить это (войну в Украине - УНИАН) - прекратить зарабатывать так много денег и снизить цены на нефть для ОПЕК. Поэтому, ОПЕК - обваливайте цены на нефть. Тогда эта война немедленно прекратится", - сказал Трамп.

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Глава Белого дома подчеркнул, что война является трагедией как для Украины, так и России. Также он снова повторил, что не допустил бы вторжения РФ в нашу страну, если бы он был президентом США раньше.

"Пугающее количество российских и украинских солдат погибает на этой войне. Также много людей погибают во время бомбардировок городов прямо сейчас. Потери - тысячи людей еженедельно. Это безумие. Безумная война. Этого бы никогда не случилось, будь я президентом ранее", - добавил Трамп.

Что происходит на рынке нефти

Напомним, что вскоре после своей инаугурации президент США Дональд Трамп подтвердил, что объявит чрезвычайное положение в энергетике.

Это заявление привело к тому, что в США произошел обвал цен на нефть. Дополнительно на стоимость "черного золота" повлияло то, что Трамп решил применить новые пошлины позже, чем ожидали эксперты.

Кроме того, на прошлой неделе объем российского экспорта нефти по морю упал сильнее всего с ноября 2024 года. Сокращение поставок удерживает поставки на уровне ниже 3 миллионов баррелей в день уже четвертую неделю.

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