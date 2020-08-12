Расследование по делу "Роттердам +" продолжается - НАБУ

В НАБУ опровергли информацию об отсутствии экспертизы, подтверждающей размер причиненного государству ущерба.

В НАБУ опровергли информацию о закрытии дела "Роттердам +" и отсутствии экспертизы, подтверждающей размер причиненного государству ущерба.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Расследование продолжается

"Расследование по подозрению должностных лиц НКРЭКУ и представителей группы компаний в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия для общественных и государственных интересов - на завершающей стадии", - говорится в сообщении.

Что было сделано

Как отметили в пресс-службе, НАБУ и САП осуществили все необходимые следственные действия для установления обстоятельств совершения уголовного преступления подозреваемыми. Также НАБУ и САП обратились с запросами к иностранным юрисдикциям с учетом осуществления финансовых операций с кредитными обязательствами и ценными бумагами группы компаний на международном финансовом рынке.

Приостановление расследования

Вместе с тем, на период получения материалов выполнения международных запросов прокурор в уголовном производстве 3 августа 2020 года принял решение приостановить досудебное расследование в порядке ст.280 УПК Украины.

"Если сроки выполнения международных запросов не будут соответствовать разумным срокам, материалы о финансовых операциях с кредитными обязательствами и ценными бумагами группы компаний на международном финансовом рынке будут выделены в отдельное производство, а досудебное расследование в отношении 6 подозреваемых будет завершено", - добавили в НАБУ.

Экспертные заключения

Государственные экспертные учреждения предоставили следующие выводы:

за первую половину периода действия формулы "Роттердам +" (первая половина 2016 - 2017 годы) противоправные действия подозреваемых нанесли 18 млрд грн убытков;

экономические последствия всего периода действия формулы (2016 - июль 2019) оценены в существующем научно-экономическом исследовании и составляют 39 млрд грн.

Что такое "Роттердам+"

Как сообщает Wikipedia, «Роттердам +» или «Роттердам плюс» - это методика определения стоимости угля, в качестве топлива для тепловых электростанций при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии в Украине.

Хронология событий

В декабре 2016 года Окружной административный суд города Киева отказал в иске к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которым истец просил признать незаконным постановление НКРЕКП об утверждении формулы "Роттердам+". Апелляционный админсуд и Высший админсуд оставили решение без изменений.

Формула «Роттердам+» была утверждена постановлением НКРЕКП №289 от 3 марта 2016 года «Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электрической энергии».

Согласно ему, предельная стоимость энергетического угля в тарифе на электроэнергию, вырабатываемую ТЭС, формируется на основе биржевых цен на уголь в Европе (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен).

В НКРЕКП заявили, что такая методика расчета должна была устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны АТО и избавить Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

Эта формула была раскритикована экспертами, а также правительством.

Она прекратила действие с 1 июля 2019 года, когда в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом "О рынке электроэнергии", который был принят в апреле 2017 года. Этот закон предусматривает введение конкурентных отношений на энергорынке и соответствует требованиям Третьего энергетического пакета ЕС.

В январе 2020 года истец подал в суд заявление о пересмотре решения об отказе по вновь открывшимся обстоятельствам, но суд вернул заявление, поскольку, по его мнению, заявитель не является участником дела. Истец подал апелляцию на такое решение и 10 марта суд ее удовлетворил. Также суд возвратил заявление о пересмотре решения для продолжения рассмотрения ее судьей ОАСК.

В марте 2020 года шестой апелляционный административный суд принял решение о возвращении дела к рассмотрению.

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