Доля России в австрийском импорте газа фактически выросла в декабре до нового рекорда.

Австрия стремится расторгнуть долгосрочный контракт энергетической компании OMV на покупку газа у "Газпрома", столкнувшись со стабильно высокими объемами импорта российского газа в условиях войны в Украине, заявила в понедельник министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер, пишет Reuters.

Отмечается, что Австрия стремилась покончить с многолетней зависимостью от доступного российского газа вскоре после вторжения России в Украину в 2022 году, пытаясь найти альтернативных поставщиков. Однако частично государственная нефтяная компания OMV дала понять, что продолжит покупать газ у "Газпрома" по контракту, который действует до 2040 года.

На пресс-конференции Гевесслер заявила, что доля России в австрийском импорте газа фактически выросла в декабре до нового рекорда – 98% с 76% месяцем ранее, даже если общий объем импорта несколько снизился.

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"Рынок и энергетические компании, которые являются его частью, недостаточно выполняют свои обязательства по уменьшению зависимости от российского газа. Диверсификация нашего газового импорта продвигается слишком медленно", " указала министр.

По ее словам, министерство поручило экономическому аналитическому центру Wifo подготовить к лету исследование об экономических последствиях расторжения контракта и опасности сохранения зависимости от российского газа.

Министерство энергетики также планирует обязать компании, продающие газ в Австрии, принять конкретные меры для уменьшения доли российского ресурса в их балансе.

Российский газ

В 2023 году австрийская группа энергокомпании ОМV заявила, что на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и массовых антироссийских санкций, о том, что продолжит закупать большую часть газа в РФ, несмотря на имеющиеся резервные контракты. Компания ОMV, крупнейшим владельцем акций которой является австрийское правительство, обеспечивает 30% газа на рынке страны.

Ранее УНИАН писал, что правительство Финляндии готовится запретить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ, LNG). Запрет планируют установить с 2025 года.

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