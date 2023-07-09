Контракт ОМV на покупку газа у "Газпрома" заканчивается в 2040 году.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и массовых антироссийских санкций, австрийская группа энергокомпаний ОМV заявила о том, что продолжит закупать большую часть газа в РФ, несмотря на имеющиеся резервные контракты.

Об этом заявил генеральный директор ОМV Альфред Штерн, отметив, что предприятие не намерено разрывать долгосрочный контракт на поставку российского газа, заключенный с "Газпромом" в 2018 году, сообщает Financial Times.

"Пока Россия будет осуществлять поставки, мы будем забирать эти объемы у "Газпрома", - заявил Штерн.

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Генеральный директор отметил, что сейчас компания заключила контракты на аренду трубопроводной мощности для прокачки всего необходимого ей газа, а также обеспечила поставки из Норвегии и с терминалов СПГ в Нидерландах и Италии.

"Все это дает нам доступ к нерусскому газу, которого более чем достаточно для покрытия наших обязательств перед клиентами", - сказал Штерн, отметив ненадежность российской стороны. По его словам, в прошлом году поставки российского газа варьировлись, составляя от 20% до 70% ежемесячного импорта ОМV.

Австрийская ОMV и отказ от российского газа

Компания ОMV, крупнейшим владельцем акций которой является австрийское правительство, обеспечивает 30% газа на рынке страны. После вторжения России в Украину, это предприятие не раз подвергалось критике из-за закупки российских энергоносителей. Контракт ОМV на покупку газа у "Газпрома" заканчивается в 2040 году.

27 июня 2023 года министерство энергетики Австрии призвало отечественных поставщиков ускорить процесс отказа от российского газа. Такое заявление сделала министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер, отметив при этом, что прогресс, достигнутый в отказе от российского газа, хотя и есть, но недостаточный с точки зрения скорости.

В то же время, бывший председатель E-Control Вальтер Больц предостерег Австрию от самоуспокоения и заявил, что внезапное прекращение поставок может быстро привести к дефициту и росту цен.

Федерация австрийской промышленности также призвала правительство принять дополнительные меры для обеспечения надежного газоснабжения.

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