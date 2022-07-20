Он обвинил в проблемах компанию, которая ремонтирует оборудование.

Пропускная способность газопровода "Северный поток-1", через который Россия больше всего перекачивает газа в Европу, может быть вдвое снижена. Президент РФ Владимир Путин заявил, что это произойдет якобы из-за медленного ремонта оборудования.

Об этом сообщает Reuters.

Трубопровод простаивает для проведения ежегодного технического обслуживания с 11 по 21 июля. По данным агентства, "Северный поток-1" возобновит экспорт газа в соответствии с графиком, но с уменьшенной мощностью.

После визита в Тегеран Путин рассказал журналистам, что в трубопроводе эксплуатируются пять газоперекачивающих агрегатов Siemens Energy, а еще один агрегат вышел из строя из-за "рассыпания внутренней обшивки".

"Там работают две машины, они качают 60 млн кубометров в сутки… Если одну не вернут, будет одна, которая составляет 30 млн кубометров. "Газпром" тут при чем?", - Спросил Путин, обвиняя в проблемах компанию, которая занималась ремонтом.

Он добавил, что еще одна газоперекачивающая турбина должна быть отправлена на ремонт 26 июля.

Путин также подчеркнул, что "Газпром" якобы не виноват в сокращении транзитных мощностей, в том числе в закрытии Киевом одного из маршрутов через Украину в Европу. Как известно, станция "Сохрановка" в Луганской области была захвачена российскими войсками.

По словам президента РФ, "Газпром" готов выполнить свои обязательства по экспорту газа.

Как ранее сообщал УНИАН, 10 июля Канада согласилась вернуть турбину для газопровода "Северный поток-1", которая находилась на заводе "Дорваль" и не транспортировалась из-за санкций против России. На отправке оборудования настаивала Германия.

США и Европейский Союз поддержали решение Канады, а вот Украина призвала его отменить. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупредил, что такой шаг поставит Российскую Федерацию в победную позицию и лишь добавит проблем.

Украинская диаспора в Канаде подала в суд иск из-за передачи турбины Siemens для "Северного потока" вопреки санкциям. Лидер организации Пол Грод назвал данное решение правительства "большой ошибкой с ужасными последствиями".

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