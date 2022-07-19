Газопровод панируют запустить уже в четверг, 21 июля.

Российская Федерация планирует возобновить поставки газа по "Северному потоку-1" в четверг, 21 июля. Объемы экспорта газа могут сократиться.

Об этом сообщает Reuters

Отмечается, что работу газопровода после планового ремонта возобновят вовремя. При этом пропускная способность составит менее 160 миллионов кубометров в сутки, то есть ее сократят на 40%. Данные объемы установили еще в июне, когда стало известно о задержке возвращения турбины Siemens Energy, которую ремонтировали в Канаде.

"Они ("Газпром" - УНИАН) вернутся к уровням, которые были до 11 июля", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, 10 июля Канада согласилась вернуть турбину для газопровода "Северный поток-1", которая находилась на заводе "Дорваль" и не транспортировалась из-за санкций против России. На отправке оборудования настаивала Германия.

США и Европейский Союз поддержали решение Канады, а вот Украина призвала его отменить. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, такой шаг поставит Российскую Федерацию в победную позицию и лишь добавит проблем.

Украинская диаспора в Канаде подала в суд иск из-за передачи турбины Siemens для "Северного потока" вопреки санкциям. Лидер организации Пол Грод назвал данное решение правительства "большой ошибкой с ужасными последствиями".

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