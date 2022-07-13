Украинцы в Канаде уверены, что российский газ в Европу можно транспортировать через украинскую ГТС.

Украинская диаспора в Канаде подала в суд иск из-за передачи турбины Siemens для "Северного потока" вопреки санкциям. Лидер организации Пол Грод назвал данное решение правительства "большой ошибкой с ужасными последствиями".

Об э том пишет National Post.

Отмечается, что иск подали в суд 12 июля

"Мы не можем снабжать террористическое государство инструментами, которые ему нужны для получения средств на финансирование убийства десятков тысяч невинных людей", - заявил Пол Грод.

Он отметил, что российский газ в Европу можно транспортировать через украинскую ГТС.

"Люди и бизнес, верящие в идеи свободы, демократии и прав человека, могут и должны объединиться для поиска прорывных решений в энергетическом кризисе, который создала Россия… Мы понимаем, что страдает весь мир - растут цены на продукты, есть дефицит продовольствия, растут цены на газ. Все это - из-за Владимира Путина, и мы не должны об этом забывать. Нужно быть очень решительными и принципиальными, потому что Путин будет эксплуатировать любые наши колебания", - подытожил представитель украинской диаспоры.

Скандал с турбиной Siemens - что известно

10 июля Канада дала добро на отправку турбин, которые находились в ремонте на заводе "Дорваль", и которые Германия требовала для обеспечения работы газопровода "Северный поток-1". В свою очередь Министерство иностранных дел Украины и Министерство энергетики выразило глубокое разочарование в связи с решением правительства Канады по турбинам.

При этом в Евросоюзе заявили, что не видят нарушения санкций в решении Канады передать Германии отремонтированную турбину для установки на российский газопровод.

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