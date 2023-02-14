Европейские страны замещают российские поставки дизтоплива, увеличивая импорт из Индии, Саудовской Аравии, Китая, Кувейта, Малайзии и даже Того.

В феврале Россия перенаправила свои экспортные поставки дизельного топлива в Африку и Азию, а также на погрузку "судно-судно" (STS). Причиной тому стало эмбарго, закрывшее европейские рынки для топлива российского происхождения.

Об этом свидетельствуют данные трейдеров и аналитической платформы Refinitiv, пишет Reuters. Отмечается, что Россия долгое время была основным поставщиком дизельного топлива в Европу.

Однако, по данным Refinitiv Shipping, теперь основная масса грузов с дизельным топливом и газойлем из российских черноморских портов Туапсе и Новороссийск направляется в сторону Турции, а также в Оман, Того и Тунис.

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Российские черноморские порты и раньше пользовались близостью турецкого рынка для поставок дизельного топлива, в то время как экспортерам из балтийских портов Приморск и Высоцк пришлось заменить европейские пункты назначения гораздо более длительными рейсами, что повышало стоимость фрахта.

"Судовладельцы, вероятно, являются главными бенефициарами всей этой ситуации из-за более длинных маршрутов и высоких фрахтовых ставок", - сказал один из трейдеров.

С начала февраля Россия перенаправляет объемы дизельного топлива из балтийских портов в Марокко, Алжир, Гану, Тунис и Бразилию.

Также, по данным Refinitiv, два груза, перевозящие около 130 тысяч дизельного топлива, направляются из порта Приморск в порт Джидда в Саудовской Аравии.

Помимо этого, данные Refinitiv также свидетельствуют, что некоторые грузы отправлялись с непрозрачными номинациями, например "Гибралтар под заказ", "Сеута под заказ" или даже просто "под заказ". Трейдеры считают такие заявки либо не имеющими покупателя, либо забронированными для выгрузки на другое судно.

По данным Refinitiv, европейские страны замещают российские поставки дизельного топлива, увеличивая импорт из Индии, Саудовской Аравии, Китая, Кувейта, Малайзии и даже Того.

Нефтянное эмбарго против России - что известно

Как сообщал УНИАН, 5 декабря 2022 года вступило в силу нефтянное эмбарго ЕС против России. Решение предусматривает запрет на экспорт российской нефти, если ее цена будет выше установленного "потолка".

Для реализации эмбарго Совет ЕС установил предельную цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Потолок цен означает, что с 5 декабря страны Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с морской транспортировкой российской нефти, только в том случае, если ее закупили по установленной предельной цене или дешевле.

Также, с 5 февраля 2023 года вступило в силу эмбарго на российские нефтепродукты - дизельное топливо и мазут. Накануне Совет ЕС утвердил потолок цен на нефтепродукты. Так, теперь нефтепродукты, цена которых ниже стоимости сырой нефти (согласно предельной цене в $60), могут продаваться по цене не более 45 долларов США за баррель. А для дизтоплива и других нефтепродуктов, которые стоят дороже нефти, потолок цен установлен на уровне $100 за баррель.

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