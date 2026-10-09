Трамп договорился с Путиным о поставках российского дизтоплива на мировой рынок

Трамп заверил, что цены на дизтопливо для американцев и жителей других стран начнут снижаться.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он завершил переговоры с главой РФ Владимиром Путиным, в ходе которых было достигнуто соглашение о том, что Россия немедленно поставит сотни тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. Такое заявление он сделал в соцсети Truth Social.

"Я только что завершил чрезвычайно успешные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых было достигнуто соглашение о том, что Россия немедленно поставит более 300 000 тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, ещё 500 000 тонн – в течение ноября, а также 1 000 000 тонн сразу после этого", - написал Трамп.

Президент США отметил, что с учетом состояния российских нефтеперерабатывающих заводов Россия позже поставит еще 3 000 000 тонн дизельного топлива. По его словам, благодаря договоренности с Путиным и полному контролю США над Ормузским проливом цены на дизельное топливо для американцев и всего мира начнут снижаться с рекордной скоростью.

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"Снижение цен для американцев, особенно для наших замечательных фермеров, владельцев ранчо и дальнобойщиков, является моим главным приоритетом. Это очень важное и значимое объявление. Кроме того, необходимо понимать, что у Ирана не будет ядерного оружия! Благодарю вас за внимание к этому вопросу", - подчеркнул Трамп.

Как пишет Clash Report, Министерство финансов США сообщило, что по указанию Трампа немедленно выдает временную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировые рынки.

Трамп обвинил Украину в росте цен на топливо

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что причиной роста цен на топливо являются украинские удары по российской нефтеперерабатывающей отрасли. Он отрицает, что это связано с блокировкой Ормузского пролива.

Несмотря на заявления Трампа о том, что Ормузский пролив якобы открыт, Strait Up Maritime приводит иную информацию. На данный момент статус Ормузского пролива – закрыт.

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