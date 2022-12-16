Оккупанты применили максимальный ресурс с целью истощения противовоздушной обороны Украины.

В оперативном командовании "Юг" рассказали о цели сегодняшней массированной ракетной атаки со стороны России. Оккупанты рассредоточенными силами пытались истощить украинскую противовоздушную оборону.

Об этом во время телемарафона рассказала представитель Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, сегодня россияне применили стратегическую авиацию с разных сторон, а также вывели на дежурство ракетоноситель, которого не было утром.

"Мы сообщали о том, что они вполне вероятно могут привлечь такой максимальный ресурс, и они это сделали", - сказала Гуменюк. Она добавила, что ракетоноситель, из которого сегодня утром было выпущено 5 ракет, до сих пор остается в море.

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По словам Гуменюк, по югу Украины выпущено 11 ракет: 5 из них с моря, остальные - с воздуха. "Все они были направлены на объекты энергетической и критической инфраструктуры", - добавила она.

Ракетный удар 16 декабря-что известно

Как сообщал УНИАН, 16 декабря 2022 года Россия осуществила очередной массированный ракетный обстрел Украины. Всего было запущено 76 ракет, из которых войска воздушных сил уничтожили 60.

Сообщалось, что особенностью нынешней атаки стал пуск крылатых ракет Х-101/Х-555 не только с Каспия, но и из Саратовской области в районе Энгельса, где базируются стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС. Кроме того, пуски крылатых ракет морского базирования оккупанты осуществили с фрегата "Адмирал Макаров" из акватории Черного моря.

Из-за обстрела в "Укрэнерго" объявили о чрезвычайной ситуации в энергосистеме. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в результате ракетной атаки россиян повреждены около девяти объектов генерации.

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