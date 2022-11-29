В Молдове запросили аварийную электроэнергию у румынского оператора Transelectrica по высоким ценам.

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину в Молдове ожидается существенный дефицит электроэнергии.

Как заявил вице-премьер-министр Молдовы Андрей Спину, произошло резкое повышение цены на электроэнергию, из-за чего государственная компания Energocom не смогла приобрести необходимый объем, сообщает Newsmaker.

"Произошел непонятный феномен. На европейских рынках, в частности в Румынии, существенно выросли цены на электроэнергию. Почти на 30-40%. Компания Energocom пыталась купить электроэнергию по более низкой цене, но не смогла закупить электроэнергию на весь день", – сообщил Спину.

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В связи с этим в Молдове запросили аварийную электроэнергию у румынского оператора Transelectrica по высоким ценам, поэтому граждан страны просят о необходимой экономии электроэнергии.

Госпредприятие Moldelectrica предупредило, что 29 ноября в Молдове ожидается дефицит электроэнергии в размере около 74%.

Удар по энергосистеме Украины и ситуация с электричеством в Молдове:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. 15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

15 ноября в результате массированного ракетного удара России по объектам энергетической инфраструктуры Украины в соседней Молдове частично исчезла электроэнергия.

17 ноября в Киеве был установлен антирекорд по отключениям электроэнергии.

23 ноября Россия снова ударила по энергосистеме Украины. Минэнергетики Украины заявило о том, что блэкаут начался во всей энергосистеме страны.

28 ноября 2022 года Румыния заявила, что будет продолжать поставлять электроэнергию в Молдову, но сетей между странами недостаточно.

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