По мнению экс-министра, Россия будет пытаться сделать это путем долгосрочных контрактов на своих условиях.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин, из-за развития "зеленой" энергетики, в ближайшие годы будет бороться за контроль над рынком газа в Европе.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

"К сожалению, многие в Европе недооценили... позицию России. Они думали, что будут воевать за "Северный поток", но они воюют совсем за другое сейчас.

Путин прекрасно понимает, что идет "зеленая волна", "зеленое цунами"...",- отметил Климкин.

Читайте такжеГазовые хранилища Украины заполнены достаточно - ЗеркальОн пояснил, что в ближайшие годы в мире произойдет перезагрузка, страны будут переходить на совершенно новые энергоэффективные технологии для уменьшения вредных выбросов, "иначе нас ждет совсем другая планета".

"И это означает, что Путин будет бороться все ближайшие годы за контроль над рынком газа в Европе путем долгосрочных контрактов на своих условиях. Именно в этом заключается его амбиция, а не только в "Северном потоке"... И для этого он готов на все, поскольку для России на ближайшие годы это вопрос выживания... Ведь в прошлом году в России 38% бюджета - это нефть и газ", - подчеркнул экс-министр.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский обсудил с Эмиром Катара возможность и условия поставок в Украину катарского сжиженного газа.

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Автор: Антонина Доломанжи