Лидеры государств также обсудили возможность активизации торгово-экономического сотрудничества.

Президент Владимир Зеленский обсудил с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани возможность и условия поставок в Украину катарского сжиженного газа.

Как сообщается на сайте главы государства, сегодня президент на полях конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Глазго (Великобритания) встретился с эмиром Катара.

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Собеседники обсудили возможности активизации двусторонней торговли, а также механизмы реализации договоренностей, достигнутых во время визита Зеленского в Катар в апреле, в том числе в продовольственной и инвестиционной сферах.

"Одним из главных наших общих задач является активизация торгово-экономического сотрудничества", – отметил президент.

Отдельное внимание во время встречи было уделено вопросу развития военно-технического сотрудничества между странами.

Кроме того, лидеры государств также обсудили возможность и условия поставок в Украину катарского сжиженного газа.

Зеленский возобновил приглашение эмиру Катара посетить Украину с визитом.

Визит Зеленского в Катар:

Зеленский в начале апреля текущего года посетил с официальным визитом Катар. Во время визита стороны подписали 13 документов, в частности, соглашения о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли, о сотрудничестве в правовой сфере и тому подобное.

Автор: Антонина Доломанжи