Президент России сказал, что его государству необходимо совершенствовать свои оборонные системы.

Президент Российской Федерации Владимир Путин отреагировал на то, что в Черное море зашел военный корабль США.

Силы РФ могут посмотреть на американский корабль в прицел систем обороны, приводит комментарий российского лидера "РИА Новости".

По словам Путина, России необходимо делать свои оборонные системы более совершенными.

"…как вы знаете, корабль США зашел в Черное море. Можем быстро посмотреть на него в бинокль, либо в прицел соответствующих систем обороны", – заявил глава РФ.

Читайте также"Прекратите мыслить категориями войны": Украина отреагировала на упреки ЛавроваРанее стало известно, что военные корабли США стягивают в Черное море для учений с партнерами по Североатлантическому альянсу (НАТО).

Шестой флот американских Военно-морских сил сообщил, что его флагманский корабль Mount Whitney начал свой переход в северном направлении в Черное море.

Напомним, в 2014 году РФ захватила украинский Крым, который омывает Черное море, а также начала расшатывать ситуацию на части востока нашей страны. Российские власти поддержали боевиков, которые создали самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР".

Страны-члены НАТО и Евросоюза выступили против агрессии России и начали оказывать поддержку Украине. В Черное море уже не раз заходили корабли Альянса.

Автор: Екатерина Присяжнюк