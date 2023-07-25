Общие потоки снизились на 640 000 баррелей в день по сравнению с февральскими уровнями.

Российские морские потоки сырой нефти из портов Балтийского и Черного морей упали до самого низкого уровня за последние семь месяцев.

Как сообщает Bloomberg, отгрузки из портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск упали до 1,17 млн баррелей в сутки, что на 625 000 баррелей в сутки меньше, чем на предыдущей неделе. Общенациональные поставки снизились на 311 000 баррелей в день по сравнению с предыдущей неделей до 2,73 миллиона баррелей в день. Сейчас они снизились на 1,48 млн баррелей в день по сравнению с пиком последней недели апреля.

Как говорится в материале, поскольку в Европе осталось мало покупателей, влияние сокращения потоков ощущается на отгрузках в Азию, которые остаются на самом низком уровне с середины января. В среднем за четыре недели общий объем морского экспорта в азиатские страны, а также объемы судов, не имеющих конечного пункта назначения, с середины мая сократились на 720 000 баррелей в день.

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Средние отгрузки за четыре недели азиатским клиентам России, а также поставки на суда, не имеющие конечного пункта назначения, выросли до 2,88 млн баррелей в день в период до 23 июля с пересмотренных 2,76 млн баррелей в день за четыре недели до 16 июля, компенсировав большую часть потерь предыдущей недели.

Большинство грузов на судах без первоначального пункта назначения в конечном итоге оказываются в Индии. Тем не менее, объемы поставок в страну, которая стала крупнейшим покупателем морской нефти из России, снизились по сравнению с недавними максимумами.

Морской экспорт сырой нефти из России в европейские страны сократился до 104 000 баррелей в день, при этом единственным пунктом назначения была Болгария. Эти цифры не включают поставки в Турцию.

Рынок, который потреблял около 1,5 млн баррелей в день ближнемагистральной морской нефти, поступающей с экспортных терминалов в Балтийском, Черном морях и Арктике, был почти полностью потерян, и его заменили дальнемагистральные пункты назначения в Азии, обслуживание которых намного дороже и требует больше времени.

Ситуация с нефтью

В декабре 2022 года ЕС прекратил импорт российской нефти. В феврале 2023 года аналогичные запреты были введены в отношении российских нефтепродуктов.

Основными покупателями российских нефтепродуктов остались Турция, Индия и Китай. За год войны в Украине Индия в 10 раз увеличила импорт российской нефти.

В ЕС говорили о намерении принять жесткие меры против перепродажи Индией российской нефти в Европу в качестве очищенного топлива.

25 июля 2023 года стало известно о том, что украинские танки работают на топливе из российской нефти.

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