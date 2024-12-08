Отмечается, что "Газпром" не раскрыл объемы поставок.

Российский монополист "Газпром", чьи акции недавно упали до 1 доллара, сообщил, что установил новый рекорд суточных поставок трубопроводного газа в Китай. Речь идет о газопроводе "Сила Сибири".

Издание Bloomberg пишет, что суточный объем поставок по этому маршруту превысил максимальные контрактные обязательства России. В то же время "Газпром" не обнародовал цифры.

"1 декабря "Газпром" увеличил поставки до суточного эквивалента 38 миллиардов кубометров в год - проектной мощности "Силы Сибири", говорится в сообщении.

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В 2024 году Китай станет крупнейшим рынком сбыта российского трубопроводного газа, причем "Газпром" стал больше полагаться на Китай как на покупателя после того, как большинство европейских клиентов отказались от российских поставок после вторжения на Украину.

Транзит российского газа через Украину - последние новости

В 2019 году "Нафтогаз" и "Газпром" заключили соглашение о транизите газа через украинскую территорию. Его срок истекает уже в конце этого года. В Киеве сообщали, что не планируют обсуждать с Москвой продление соглашения или утверждение нового.

Из-за полномасштабного вторжения и подрыва газопровода "Северный поток" Россия потеряла почти всех европейских клиентов. По данным СМИ, в 2023 году она отправила через Украину около 15 миллиардов кубометров, что составляет лишь 8% от пиковых потоков в Европу по разным маршрутам в 2018-2019 годах.

Эксперты говорят, что из-за прекращения транзита "Газпром" потеряет около 6 млрд долларов годовых доходов, а Украина - от 800 миллионов до 1,2 миллиарда.

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