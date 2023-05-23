Европейская комиссия и Азербайджан подписали Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере.

Азербайджан намерен увеличить объемы экспорта газа в страны Европы и к 2027 году выйти на поставки объемом не менее 20 миллиардов кубометров.

Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время проведения азербайджано-литовского бизнес-форума в Вильнюсе. Как сообщает пресс-служба президента Азербайджана, Алиев напомнил, что в июле прошлого года Европейская комиссия и Азербайджан подписали Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере.

"Согласно документу мы должны удвоить наши поставки природного газа в Европу до 2027 года. В 2021 году наши поставки природного газа в Европу составляли 8 миллиардов кубометров, в этом году этот показатель будет равен 12 миллиардам кубометров, а к 2027 году, я думаю, 20 миллиардов кубометров, а я считаю, что это минимум, потому что потенциал есть. Азербайджан как надежный поставщик в Европу сегодня экспортирует нефть, природный газ, электроэнергию. Мы планируем экспортировать водород, в частности "зеленый" водород", – сказал Алиев.

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Война в Украине и позиция Азербайджана

В декабре 2022 года, когда Россия бомбила энергосистему Украины, пытаясь погрузить страну во тьму, Азербайджан отправил Украине энергетическое оборудование стоимостью более $800 тысяч.

21 марта 2023 года впервые в истории Казахстан доставил нефть в Азербайджан в обход России. 6 900 тонн нефти было отправлено через порт Актау в порт Баку.

19 июня 2022 года Болгария начала получать газ из Азербайджана вместо российского.

11 марта 2023 года Болгария заявила о готовности принимать дополнительные объемы газа из Азербайджана.

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