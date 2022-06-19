"Газпром "с 27 апреля полностью приостановил поставки газа компании "Булгаргаз" из-за отказа переходить на оплату в рублях.

Болгария начала пробные поставки газа из Азербайджана вместо российского газа.

Об этом сообщает болгарское издание BNR.

Уже состоялась пробная подача азербайджанского газа через интерконнектор между Болгарией и Грецией.

Отмечается, что в тестовом режиме, поставки будут проходить до конца июня, а уже с 2 июля начнется поставка договорных объемов в 1 млрд куб. об.

Как ранее сообщал УНИАН, Болгария отказалась от оплаты российского газа в рублях. Страна удовлетворяет более 90% своих потребностей в газе импортом российского "Газпрома".

Как следствие, российский "Газпром" с 27 апреля полностью приостановил поставки газа компании "Булгаргаз" (Болгария) из-за отказа переходить на оплату в рублях.

Газовый шантаж России

В марте 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о продаже газа "недружественным странам". Этот указ предусматривает расчет за российский газ лишь в рублях.

Европейская комиссия изучила требования Путина и пришла к выводу, что это нарушит санкции. Таким образом, ни одна страна ЕС не должна оплачивать голубое топливо российской валютой.

Ранее Politico назвал европейские компании, которые поддались на шантаж Путина по оплате за газ.

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