Такое заявление сделал президент Болгарии Румен Радев на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину, Болгария заявила о готовности принимать дополнительные объемы газа из Азербайджана.

Такое заявление сделал президент Болгарии Румен Радев на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, отметив при этом, что его страна готова организовать транспортировку газа в Румынию, Венгрию и Словакию, сообщает российский "Интерфакс".

"Мы рады покупать газ в Азербайджане… Конечно, главным фактором является Азербайджан. Мы готовы транспортировать дополнительные объемы азербайджанского газа, объединив возможности и усилия операторов газопроводов Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии. Теперь решение за вами", - сказал Радев.

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В марте 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о продаже газа "недружественным странам" исключительно за российские рубли.

30 марта 2022 года Болгария заявила о том, что отказывается от оплаты российского газа в рублях.

В апреле 2022 года Россия приостановила поставки газа в Болгарию, несмотря на то, что Болгария удовлетворяла более 90% своих потребностей в газе импортом российского "Газпрома".

Уже 19 июня 2022 года Болгария начала получать газ из Азербайджана вместо российского.

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