Республиканцы требуют отменить санкционные льготы, которые администрация Байдена ввела в отношении компании-оператора "Северного потока-2".

Группа сенаторов-республиканцев требует от администрации президента США Джо Байдена введения новых санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом говорится в письме министру финансов США, передает Bloomberg.

"Трубопровод природного газа "Северный поток-2" непосредственно наносит ущерб интересам национальной безопасности США, а также наших союзников и партнеров", - говорится в письме сенаторов к министру финансов Джанет Йеллен.

"Если проект будет завершен, он усилит злонамеренное влияние Владимира Путина на Европу, подвергнет опасности Украинy и поощрит Россию к дальнейшей агрессии", - говорится в письме.

Республиканцы требуют отменить санкционные льготы, которые администрация Байдена ввела в отношении компании-оператора "Северного потока-2".

Они угрожают заблокировать на слушаниях в комитете по банковской деятельности кандидатуры Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг, которые были предложены на должности по контролю выполнения санкций.

"Мы призываем вас изменить курс по "Северному потоку-2" и присоединиться к нам в деле защиты Конгрессом европейских союзников и партнеров от злонамеренной российской агрессии", – говорится в письме.

Свои подписи поставили все 12 республиканских членов банковского комитета Сената.

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Вечером 21 июля стало известно о достижении договоренностей между США и Германией по запуску "Северного потока-2" без введения американских санкций.

Согласно условиям соглашения, стороны обещают контролировать действия РФ, чтобы та не использовала "Северный поток-2" в собственных политических целях.

Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет. Переговоры по этому вопросу должны начаться как можно скорее, но не позднее 1 сентября.

Германия и США будут поощрять и поддерживать инвестиции в Зеленый фонд для Украины минимум на 1 миллиард долларов США.

Однако Украине это не понравилось. Вместе с Варшавой Киев опубликовал совместное заявление, в которой странам напомнили о преступлениях РФ в Европе, в частности об оккупации Донбасса и Крыма. По мнению дипломатов, ЕС таким решением лишь обострит действия России.

Кроме того, Кулеба отметил, что Украина хочет более сильных формулировок относительно своей безопасности в соглашении. Также глава МИД упрекнул, что Киев не привлекали к подготовке текста документа.

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Строительство газопровода в обход Украины планировали завершить до конца 2019 года вместе с уже существующим "Северным потоком-1".

Его сооружение приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Автор: Денис Прядко