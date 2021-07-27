Европейские дипломаты заявление Киева назвали "пороговым моментом", потому что страна не смолчала.

Высокопоставленные чиновники ЕС благосклонно отнеслись к заявлению Украины об инициировании консультаций с Еврокомиссией и Германией о запуске "Северного потока-2"

Об этом пишет Politico со ссылкой на информированные источники.

Теоретически инициированные Украиной обсуждения дадут возможность настаивать на санкциях, чтобы предотвратить запуск российского трубопровода. Однако с юридической и практической точки зрения, пишет издание, такой шаг вряд заблокирует запуск "СП-2".

В то же время с политической точки зрения европейские дипломаты заявление Киева назвали "пороговым моментом", потому что страна не смолчала.

Читайте такжеУкраина и еще четыре страны продлят санкции против России за КрымХотя публично официальные лица ЕС практически не отреагировали на манёвр Украины, но в частных разговорах многие из них восхищались сообразительностью Киева.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина инициирует консультации по "Северному потоку-2" в соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации.

"Они поступили абсолютно правильно. Некоторые мои коллеги в институтах считают, что соглашение об ассоциации накладывает обязательства только на украинцев, а не на обе стороны", – цитирует издание одного из чиновников ЕС.

"Недавняя украинская инициатива, конечно же, хитрая. Однако мне интересно, почему они этого не сделали раньше", – прокомментировал другой чиновник.

Вечером, 21 июля, стало известно о достижении договоренностей между США и Германией по запуску "Северного потока-2" без введения американских санкций.

Согласно условиям соглашения, стороны обещают контролировать действия РФ, чтобы та не использовала "Северный поток-2" в собственных политических целях.

Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет. Переговоры по этому вопросу должны начаться как можно скорее, но не позднее 1 сентября.

Германия и США будут поощрять и поддерживать инвестиции в Зеленый фонд для Украины минимум на 1 млрд. США.

Однако Украине это не понравилось. Вместе с Варшавой Киев опубликовал совместное заявление, в которой странам напомнили о преступлениях РФ в Европе, в частности оккупацию Донбасса и Крыма. По мнению дипломатов, ЕС таким решением лишь обострит действия России.

Кроме того, Кулеба отметил, что Украина хочет более сильных формулировок относительно своей безопасности в соглашении. Также спикер МИД упрекнул, что Киев не привлекали к подготовке текста документа.

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Строительство газопровода в обход Украины планировали завершить до конца 2019 года вместе с уже существующим "Северным потоком-1".

Его сооружение приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Автор: Яна Ставская