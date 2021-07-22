При этом Украина продолжает диалог с международными партнерами относительно видения путей уменьшения ключевых энергетических угроз со стороны РФ и усиления энергетической устойчивости Украины.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что Украина не принимала участия в подготовке договоренности США и Германии по российскому газопроводу "Северный поток-2".

Об этом спикер МИД Олег Николенко сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

"Украинская сторона не присоединялась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и Германии", - подчеркнул Николенко.

В то же время, по его словам, "мы продолжаем диалог со всеми нашими партнерами относительно видения путей уменьшения ключевых энергетических угроз со стороны РФ и усиления энергетической устойчивости Украины и Центральной Европы в целом".

Читайте такжеБайден о решении США по "Северному потоку-2": невозможно было остановить"Нет сомнений, что единственным выгодоприобретателем кризиса в нашем регионе является Россия. Соответственно мы считаем, что США и Германия должны ответственно отнестись к нейтрализации угроз Северного потока - 2", - заявил спикер.

Сегодня, 22 июля, посольство США в Украине обнародовало совместное заявление США и Германии по поддержке Украины, Европейской энергетической безопасности и общих климатических целей.

Согласно договоренностям, США и ФРГ обещают не допустить использования Россией энергоносителей в качестве оружия против Украины.

Германия намеревается назначить Специального посланника для поддержки переговоров между Украиной и Российской Федерацией о продлении транзита российского газа через территорию Украины в Европу на срок до 10 лет.

Германия учредит "зеленый фонд" для Украины и будет поощрять привлечение иностранных инвестиций в размере до 1 миллиарда долларов. Также Германия намерена развивать двусторонние энергетические проекты с Украиной.

В ответ на это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина инициирует консультации с Европейской Комиссией и Германией из-за угрозы безопасности, которую создает газопровод "Северный поток-2".

Северный поток-2: что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 98%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Сооружение газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

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Автор: Виталий Саенко