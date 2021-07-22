По словам министра, украинская сторона будет вести переговоры с США и Германией по этому поводу.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона хотела бы, чтобы формулировки относительно безопасности для Украины в совместном заявлении Германии и США в отношении "Северного потока-2" были более сильными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто пресс-конференции в Киеве.

"Наша позиция на американско-немецкое заявление изложена в украинско-польском заявлении, которое было вчера распространено, и мы сейчас имеем много вопросов, как американско-немецкая договоренность способна уменьшить риски безопасности для Украины и для стран Центральной Европы, связанные с запуском "Северного потока – 2", - заявил он.

По словам министра, украинская сторона будет разговаривать с США и Германией по этому поводу.

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"Мы всегда честно говорили, что для нас" Северный поток – 2" прежде всего является вопросом безопасности, и мы бы хотели, чтобы формулировки в американско-немецком заявлении относительно безопасности были сильнее", - подчеркнул он.

В то же время глава МИД Украины добавил, что часть совместного заявления США и Германии, которое касается экономического блока, сейчас изучается.

"Что касается экономического блока этого заявления – мы изучаем все, что там изложено, те предложения, которые сделаны. Мы будем готовы представить нашу позицию, когда комплексно и детально проанализируем то, что предложено", - добавил он.

Однако, по словам Кулебы, есть фундаментальная проблема, которая связана с тем, что пока непонятно, готова ли Россия выполнять надлежащим образом свои обязательства и свою часть работы, когда речь идет об энергетической безопасности Украины и о сохранении роли Украины как транзитного государства.

"США с Германией о чем-то договорились, Польша с Украиной тоже о чем-то договорились, но все мы с вами понимаем, что главным бенефициаром того кризиса, который создал "Северный поток -2", является РФ. И это главная проблема и главный вопрос, ответа на который пока нет и над ней нужно работать", - резюмировал он.

Сегодня, 22 июля, посольство США в Украине обнародовало совместное заявление США и Германии по поддержке Украины, Европейской энергетической безопасности и общих климатических целей.

Согласно договоренностям, США и ФРГ обещают не допустить использования Россией энергоносителей в качестве оружия против Украины.

Германия намеревается назначить Специального посланника для поддержки переговоров между Украиной и Российской Федерацией о продлении транзита российского газа через территорию Украины в Европу на срок до 10 лет.

Германия учредит "зеленый фонд" для Украины и будет поощрять привлечение иностранных инвестиций в размере до 1 миллиарда долларов. Также Германия намерена развивать двусторонние энергетические проекты с Украиной.

В ответ на это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина инициирует консультации с Европейской Комиссией и Германией из-за угрозы безопасности, которую создает газопровод "Северный поток-2".

Северный поток-2: что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 98%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Сооружение газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

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Автор: Константин Гончаров