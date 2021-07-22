Украина и Польша призывают США и Германию адекватно отнестись к кризису безопасности в регионе Центральной и Восточной Европы, единственным выгодоприобретателем которого является Россия.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау считают недостаточными предложения Соединенных Штатов Америки и Федеративной Республики Германия для минимизации угроз, которые создает газопровод "Северный поток-2".

Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД Украины и Польши.

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"Решение о строительстве "Северного потока-2", одобренное в 2015 году через считанные месяцы после вторжения России и незаконной аннексии украинской территории, создало политический кризис и кризис безопасности, а также кризис доверия в Европе", - отмечается в заявлении.

"Сейчас этот кризис значительно углубляет отказ от попыток остановить запуск газопровода", - заявляют министры.

Кулеба и Рау считают, что такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом, а также "оно увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе, углубляет разногласия между государствами-членами НАТО и ЕС".

"Всякая достойна доверия попытка восстановить баланс безопасности в регионе должна учитывать возможные негативные риски в трех сферах: политической, военной и энергетической. Она должна также быть демократической, предусматривать на этапе согласования договоренности переговоры с правительствами стран, которые сильнее всего ощущают на себе негативные последствия "Северного потока-2", - говорится в заявлении.

"К сожалению, актуальные предложения по заполнению дефицита безопасности, который образуется, не могут считаться достаточными для эффективной минимизации угроз, которые создает "Северный поток-2". Мы призываем Соединенные Штаты Америки и Германию адекватно отнестись к кризису безопасности в нашем регионе, единственным выгодоприобретателем которого является Россия", - отметили министры.

Кроме того, сказано, что Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока-2", пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности, поддержки стран в их стремлениях стать членами западных демократических институтов, минимизации угроз миру и энергетической безопасности.

"Северный поток-2": что необходимо знать

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 98%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Сооружение газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские дипломаты делают все возможное, чтобы остановить запуск "Северного потока-2". По его словам, препятствовать этому проекту сложно, поскольку на территории Европы есть мощные игроки, которые заинтересованы в сотрудничестве с РФ.

Президент Владимир Зеленский убежден, что после запуска "Северного потока-2" Россия приложит все усилия, чтобы не продлевать действующий контракт на транзит газа через Украину.

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Автор: Виталий Саенко