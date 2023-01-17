После многократных ракетных и дроновых атак разъяренных рашистов на национальную энергосистему, что привело к дефициту почти трети электрической энергии по стране, энергетические компании с января начали импортировать электричество из стран Европейского союза.

Украинцы ожидают, что поставленный из-за рубежа энергоресурс поможет уменьшить дефицит, а значит и часов со светом будет больше. Однако нам всем стоит иметь более реалистичные ожидания, а также не забывать, что улучшить сложную ситуацию с электроснабжением можно и другим образом.

Не секрет, что каждые пять градусов холода требуют от энергосистемы страны дополнительные двести мегаватт ресурса, а это равно половине мощности малого блока АЭС.

Видео дня

Значительное снижение температуры, которое в середине января прокатилось по Украине, увеличило нагрузку на национальную энергосистему. Сложности добавила и последняя атака кровавых российских захватчиков, вследствие чего были частично повреждены две тепловые электростанции. Так что в стране пока временно не хватает более трети электрической энергии, то есть три-четыре гигаватта для покрытия всех наших потребностей.

Все бремя ложится на обычных потребителей

Очевидно, что критическую инфраструктуру отключать никто не будет, и все бремя ложится на обычных потребителей, которым не повезло иметь одну линию с больницей или другим объектом, на который не распространяются ограничения.

Сейчас бытовые потребители Украины часть суток сидят без света, что у некоторых разжигает желание поспорить относительно справедливости отключений и начать давать советы энергетикам, как быстро все исправить.

Одно из самых популярных предложений: просто купить дополнительную электроэнергию за рубежом, потому что недаром же почти год назад украинская энергосистема объединилась с европейской. Сработает ли такой план?

Да, наконец, с января Украина начала импортировать электрическую энергию из стран Европейского союза. Тем не менее, есть технические ограничения по объемам таких поставок.

На сегодня согласованные коммерческие перетоки между Энергорынком ЕС и Украиной составляют семьсот мегаватт ночью и шестьсот днем. Для представления, это лишь треть потребностей в электричестве для всего Киева.

Этих объемов совершенно недостаточно для полного покрытия дефицита мощностей в Украине в вечерние и утренние пиковые часы. Однако привлечение импорта действительно значительно уменьшит объем дисбаланса.

Для бытовых потребителей это означает снижение рисков применения аварийных отключений. Так, действующие графики стабилизационных отключений в столице и регионах можно назвать достаточно строгими, однако они, особенно после очередных ракетных атак рашистов, часто не выполняются. Наши граждане уже поняли, что свет могут выключить в любой момент и к этому лучше быть готовыми.

Другая сторона импортных поставок - это их значительная стоимость. Цена электроэнергии в Европейском союзе за киловатт-час в 2-2,5 раза выше, чем в Украине.

Тарифы на электричество не будут меняться до конца войны

На платежках для населения это пока никак не отразится, потому что в стране действует мораторий, согласно которому тарифы на электричество не будут меняться до конца войны и еще шесть месяцев после Победы. А вот промышленные потребители очень хорошо почувствуют стоимость дорогих европейских киловатт-часов.

Власти по понятным причинам не хотят тратить средства государственного бюджета, который почти весь идет на финансирование мужественной украинской армии и другие первоочередные нужды, а тут еще импорт электроэнергии добавился.

Поэтому недавно правительство предоставило возможность промышленным потребителям самостоятельно закупать импортную электроэнергию. Украинские предприятия, закупающие электричество из стран Европы, не будут отключать по графику, как других потребителей.

Такие дополнительные гарантии для импортеров электроэнергии из ЕС позволят перераспределить высвободившиеся мощности украинской генерации, уменьшив таким образом общее количество отключенных абонентов.

Однако украинский бизнес довольно скептически принял такое предложение. Например, крупное промышленное предприятие, которое потребляет миллион киловатт-часов, будет покупать электроэнергию не по 5,5-6 гривень, а по 16-17 гривень за киловатт-час. В месяц это получается разница в десять миллионов гривень переплаты за потребление электроэнергии.

Не трудно догадаться, что производители будут вынуждены заложить дополнительные расходы в цену продукции. Если это предприятие экспортирует товары за рубеж, то увеличенная себестоимость ударит по конкурентоспособности и, возможно, уменьшит валютную выручку. А если продукция производится для внутреннего потребления, то это означает, что для украинцев этот товар однозначно подорожает.

Если найдутся предприятия заинтересованные в импорте электроэнергии, то имеющаяся техническая возможность все равно не даст превысить суммарно объем 600-700 мегаватт, что однозначно не решит проблему с дефицитом электроснабжения в стране.

Украинским властям нужно усилить переговоры с Европейской сетью операторов системы передачи ENTSO-E по увеличению разрешенных объемов импортного электричества. Кроме того, стоит попробовать договориться с ЕС о поставках Украине электричества в качестве гуманитарной помощи по льготной цене, или вообще бесплатно.

Стоит напомнить, что до октября, когда начались варварские атаки россиян на национальную энергетическую инфраструктуру, Украина успешно экспортировала электричество в страны ЕС. Максимальный потенциал тогда оценивался в два с половиной гигаватта. То есть техническая возможность для существенных поставок энергоресурса есть, нужна политическая воля европейцев.

Украинцы почувствуют улучшение ситуации с поставками света

При условии отсутствия новых повреждений энергообъектов в ближайшее время украинцы почувствуют улучшение ситуации со поставками света. И этому будет способствовать не только начало импорта, а потепление, которое обещают синоптики, и которое мы уже начали испытывать.

Кроме того, в феврале будет завершен плановый ремонт одного из атомных энергоблоков, что увеличит объемы генерации электричества.

Также можно надеяться, что дипломатические усилия нашей страны сработают, и под давлением санкций на российскую атомную отрасль оккупанты покинут Запорожскую АЭС, и она снова начнет вырабатывать электричество для нужд страны. Или еще лучше – наши героические защитники выгонят российских захватчиков из этой части Украины, как это было сделано много раз в прошлом году. А тем временем к нам придет настоящее тепло и ситуация в энергетике радикально изменится. Во всяком случае, половину зимы мы уже пережили, полезный опыт получили и весна уже не за горами.

Анна Бредихина