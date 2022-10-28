С 1 октября 2021 года тариф на электроэнергию составляет 1,44 грн за кВт-ч при условии потребления до 250 кВт-ч в месяц.

Кабинет Министров Украины продлил действие спецобязательств на рынке электроэнергии до 31 марта 2023 года, в результате чего тарифы для населения не изменятся до конца отопительного сезона.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"Сегодня, несмотря на войну и массированные обстрелы энергетической инфраструктуры, принято решение сохранить неизменными тарифы для населения, чтобы предотвратить дополнительную финансовую нагрузку на наших граждан. Благодарен каждому за своевременную оплату электроэнергии, это чрезвычайно важно для стабильной работы наших энергокомпаний и оперативного проведения ремонтов объектов и оборудования, поврежденных из-за вражеских атак", – подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

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С 1 октября 2021 года тариф на электроэнергию составляет 1,44 грн за кВт-ч при условии потребления до 250 кВт-ч в месяц. Отмечается, что по состоянию на конец сентября таких потребителей было 80% от общего количества.

Для всех, кто потребляет более 250 кВт-ч в месяц, цена осталась неизменной – 1,68 грн за кВт-час.

Ситуация с электроэнергией в Украине: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 10 до 18 октября из-за российских ударов по объектам критической инфраструктуры в Украине была разрушена треть электростанций. Это стало причиной масштабных отключений электроэнергии по всей стране.

28 октября "Укрэнерго" заявило о введении экстренных ограничений на потребление электроэнергии. Старые графики отключения света в компании назвали неактуальными и пообещали, что уже в начале следующей недели появятся новые.

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