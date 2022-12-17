В Киевской области в настоящее время без электроснабжения остаются около 50% потребителей. Восстановительные работы после вчерашней вражеской атаки продолжаются.
Как заявил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, по решению "Укрэнерго" в Киевской области продолжаются экстренные отключения электроснабжения.
"Усложняют процесс погодные условия - дождь со снегом приводят к обледенению и обрывам линий. Однако энергетики работают в усиленном режиме... Около 50% региона пока без света", - сообщил Кулеба.
Ракетный удар 16 декабря:
Утром 16 декабря Украина подверглась масштабной российской ракетной атаке. Воздушная тревога длилась более четырех часов. Силы противовоздушной обороны уничтожили более 60 из 76 выпущенных врагом ракет.
В результате ракетной атаки было повреждено около девяти объектов генерации. Многие украинские города были обесточены. В городах пропало водоснабжение и отопление, остановился весь электротранспорт.
Атаки на энергосистему Украины:
10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.
23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.
5 декабря 2022 года Россия совершила очередной обстрел энергосистемы Украины.
14 декабря 2022 года, утром Киев и область атаковали дроны-камикадзе.
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