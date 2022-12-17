Во всех районах вода уже подается, однако в некоторых домах низкое давление.

В ближайшее время в Киеве будет полностью восстановлено водо- и теплоснабжение, однако все еще будут действовать аварийные графики отключений электрической энергии.

Как заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в эфире информационного телемарафона, 100-процентная подача воды и тепла в столице ожидается в ближайшее время.

"Во всех районах вода уже подается. Возможно, в некоторых домах еще недостаточное давление, но несколько часов и давление будет в норме, и вода будет везде в штатном режиме. Тепло частично уже подано", - сказал он.

Видео дня

При этом он добавил, что сегодня в городе все еще применяются аварийные графики отключения.

"Говорить о переходе на плановые пока рано", - отметил он.

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины.По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

3 декабря 2022 года экс-глава "Укрэнерго" Юрий Касич заявил о том, что ракетными ударами по инфраструктуре Украины руководит энергетик.

5 декабря 2022 года Россия совершила очередной обстрел энергосистемы Украины.

14 декабря 2022 года, утром Киев и область атаковали дроны-камикадзе.

16 декабря российские оккупанты в очередной раз совершили масштабную ракетную атаку по Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: