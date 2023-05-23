Украина до начала зимы должна отказаться от импорта газа и накопить 14 млрд куб. м. в хранилищах.

Украина до начала отопительного сезона минимизирует импорт газа и накопит в хранилищах 14 млрд куб. м. газа.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания антикризисного энергетического штаба по подготовке к отопительному сезону 2023/24 годов, отметив при этом, что по данным Министерства энергетики, сейчас в хранилищах примерно 9,2 млрд куб. м.

Отмечается, что на заседании штаба определено, что на начало следующего осенне-зимнего периода запас газа в хранилищах должен составлять более 14 млрд куб. м.

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"Наша стратегическая цель - минимизировать импорт газа в Украину за счет увеличения собственной газодобычи", - отметил глава правительства.

Также премьер поручил увеличить возможности экспорта-импорта электроэнергии из ЕС, обеспечить работу по защите от российских дронов и ракет генерирующих мощностей и систем распределения.

Ситуация с газом

Украина входит в тройку стран Европы с наибольшими запасами газа. В отличие от многих наших западных соседей, Украина способна полностью обеспечивать потребности в голубом топливе собственной добычи и, таким образом, сэкономить миллиарды долларов на закупке энергетических ресурсов за рубежом.

Украина имеет одни из крупнейших ПХГ на континенте, которые позволяют хранить более 30 млрд кубов газа. Но пока они заполнены менее чем на половину. Поэтому Украина предлагает европейским компаниям хранить газ в украинских хранилищах.

18 апреля 2023 года в Минэнергетики назвали условие для прохождения Украиной следующей зимой.

22 апреля 2023 г. эксперт сделал неутешительный прогноз на отопительный сезон 2023.

19 мая 2023 года Кабмин утвердил план подготовки к следующей зиме и создал штаб для его реализации.

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