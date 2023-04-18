Украине нужно накопить 14,5 млрд кубометров газа до начала нового отопительного сезона.
Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время брифинга.
"Что касается газа, я думаю, что мы будем ориентироваться на прошлый отопительный сезон, – это где-то до 14,5 млрд. Это то, что даст нам возможность более уверенно чувствовать себя перед следующим отопительным сезоном", - рассказал он.
Министр энергетики отметил, что в эти расчеты входит выработка электроэнергии с использованием газа.
Отопительный сезон во время войны
После 24 февраля 1/4 государственных шахт оказались на временно оккупированной Россией территории.
В сентябре 2022 года Минэнерго создало оперативный штаб для прохождения отопительного сезона.
Отопительный сезон 2022-2023 стал самым тяжелым за всю историю независимой Украины. Враг постоянно бомбил энергоструктуру Украины, пытаясь оставить нашу страну без отопления, электричества, воды и связи. По всей территории Украины были введены графики откоючений электричества.
По данным Министерства обороны Украины, с октября 2022 года россияне совершили 15 массированных ракетных атак по территории Украины, только за этот период они запустили более 820 крылатых баллистических ракет.
На начало прошлого отопительного сезона в хранилищах Украины было накоплено около 14 млрд кубометров газа.