В расчеты входит выработка электроэнергии с использованием газа.

Украине нужно накопить 14,5 млрд кубометров газа до начала нового отопительного сезона.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время брифинга.

"Что касается газа, я думаю, что мы будем ориентироваться на прошлый отопительный сезон, – это где-то до 14,5 млрд. Это то, что даст нам возможность более уверенно чувствовать себя перед следующим отопительным сезоном", - рассказал он.

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Министр энергетики отметил, что в эти расчеты входит выработка электроэнергии с использованием газа.

Отопительный сезон во время войны

После 24 февраля 1/4 государственных шахт оказались на временно оккупированной Россией территории.

В сентябре 2022 года Минэнерго создало оперативный штаб для прохождения отопительного сезона.

Отопительный сезон 2022-2023 стал самым тяжелым за всю историю независимой Украины. Враг постоянно бомбил энергоструктуру Украины, пытаясь оставить нашу страну без отопления, электричества, воды и связи. По всей территории Украины были введены графики откоючений электричества.

По данным Министерства обороны Украины, с октября 2022 года россияне совершили 15 массированных ракетных атак по территории Украины, только за этот период они запустили более 820 крылатых баллистических ракет.

На начало прошлого отопительного сезона в хранилищах Украины было накоплено около 14 млрд кубометров газа.

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