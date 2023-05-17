ЕС пытается лишить Россию доходов от продажи энергоносителей.

Страны Европейского Союза согласятся запретить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, поскольку ЕС пытается лишить Россию доходов от продажи энергоносителей.

Об этом агентству Reuters заявила министр энергетики Испании Тереза Рибера, отметив что, рано или поздно это произойдет и если ЕС хочет быть последовательным, нужно сказать, что мы больше не будем принимать российский СПГ.

"Рано или поздно это произойдет", — сказала она, комментируя вопрос, решится ли ЕС на такой шаг.

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Поскольку импорт российской сырой нефти и нефтепродуктов запрещен, а поток российского газа по трубопроводам резко сокращен, импорт российского СПГ находится в центре внимания, поскольку ЕС пытается лишить Россию доходов от продажи энергоносителей.

В марте страны ЕС согласились искать юридический вариант, чтобы запретить российским компаниям экспортировать СПГ в страны Евросоюза.

Как пишет агентство, в марте Рибера направила письмо импортерам сжиженного газа и крупным операторам в Испании с просьбой избегать подписания новых контрактов на покупку российского сжиженного газа по истечении срока действия существующих контрактов. Запрос последовал за аналогичным обращением еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон.

"Если мы хотим быть последовательными, нам нужно сказать, что мы больше не будем принимать российский СПГ. Со временем будет все легче принять решение по запрету импорта из России", - сказала Рибера.

Все компании, с которыми контактировали, обязались не подписывать новых контрактов, сказала министр энергетики Испании.

Запрет газа из России

14 мая 2023 года стало известно о том, что Евросоюз и страны "Большой семерки" намерены запретить поставки российского газа трубопроводами в Европу. Это первые газовые санкции против РФ с начала вторжения, хотя ранее Москва сама же и сократила эти поставки.

Принципиальное решение должны принять лидеры G7 на саммите в Хиросиме уже на следующей неделе. Планируется запретить возобновление экспорта российского трубопроводного газа в Польшу и Германию.

Таким образом Запад хочет гарантировать, что Россия не сможет нарастить свои доходы от экспорта энергоносителей на фоне войны в Украине. При этом один из западных чиновников, который говорил с журналистами на условиях анонимности, сказал, что этот шаг сделают в том числе и для того, чтобы "партнеры не передумали в гипотетическом будущем" и не начали закупать российский газ снова.

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