Вашингтон стремится помочь Украине восстановить высоковольтные станции передачи электроэнергии, поврежденные российскими ракетными ударами.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во вторник, 29 ноября, объявит о новой помощи Украине для восстановления ее энергетической системы после российских атак.

Как сообщил Reuters чиновник Госдепа, Вашингтон работает с американскими коммунальными службами и поставщиками оборудования, а также с европейскими странами, чтобы помочь восстановить высоковольтные станции передачи электроэнергии, поврежденные российскими ракетными ударами.

Блинкен использует во вторник встречу новой координационной группы по энергетике, в которую входят G7 и другие страны, чтобы "рассказать о части того, что Соединенные Штаты смогли собрать для энергетики, и о планах доставить это оборудование в Украину как можно скорее в ближайшие несколько недель", - сказал чиновник.

Видео дня

Чиновник не уточнил, в какой форме будет помощь и сколько она будет стоить.

Вашингтон также поощряет другие страны сделать то же самое, чтобы Киев мог предотвратить отключения света, которые оставляет миллионы людей в темноте и без отопления в условиях минусовой температуры, отметил чиновник.

Атака России на украинскую энергетику

Как сообщал УНИАН, с октября Россия наносит массированные ракетные удары по энергетической системе Украины. Последняя такая атака произошла 23 ноября, когда россияне выпустили по Украине около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожены силами ПВО.

Ракеты попали в объекты критической энергетической инфраструктуры в нескольких областях, из-за чего во многих регионах начались аварийные отключения электроэнергии, которые продолжаются до сих пор. Кроме того, на трех АЭС из-за обстрелов сработала аварийная защита, из-за чего все энергоблоки этих станций были отключены. 25 ноября все четыре действующие атомные электростанции Украины снова были подсоединены к энергосистеме.

25 ноября во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинская энергосистема вышла из тяжелой системной аварии. Через несколько дней Шмыгаль сообщил, что на конец прошлой недели энергетики смогли стабилизировать работу украинской энергосистемы однако дефицит мощности остается на уровне 20%.

Вас также могут заинтересовать новости: