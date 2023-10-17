В украинских хранилищах сейчас почти 16 млрд кубометров газа.

Из-за снижения температуры воздуха органы местного самоуправления постепенно начинают отопительный сезон. Для его прохождения накоплено 15,9 млрд кубометров газа, что превышает запланированный объем в 14,7 млрд кубометров.

Как сообщает Министерство энергетики Украины, в рамках подготовки энергосистемы к холодам продолжается ремонт объектов генерации и распределения электричества. Так, на одной из ТЭС вышла из ремонта турбина, которая добавила к энергосистеме дополнительные 73 МВт мощности.

"В связи со снижением температуры воздуха органы местного самоуправления постепенно начинают отопительный сезон. Для его прохождения накоплено достаточно ресурсов - запасы природного газа в хранилищах составляют почти 15,9 млрд кубометров (по планам правительства, на начало ОЗП необходимый объем должен был составлять 14,7 млрд кубометров)", - говорится в сообщении.

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Готовность к зиме - что известно

Украинские энергетики активно готовятся к грядущим холодам. Так, в последние дни из ремонтов выходят все больше генерирующих мощностей. 16 октября 2023 года энергетики возобновили работу еще одного энергоблока.

В сентябре 2023 года в "Укрэнерго" рассказали, как защитили энергообъекты от обстрелов. Известно, что энергообъекты Украины имеют пассивный и активный виды защиты. "Укрэнерго" постоянно находится в координации с чиновниками и Генштабом ВСУ.

Несмотря на то, что эта зима может быть тяжелее предыдущей, энергосистема, по прогнозу, удачно справится с пиковой нагрузкой в самый холодный день года. В "Укрэнерго" заявили, что энергосистема Украины выдержит самый холодный день зимы, но при одном условии.

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