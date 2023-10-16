С сегодняшнего дня в жилые дома начинают давать отопление.

В Киеве с понедельника, 16 октября, начинают подключать к теплу жилые дома, поскольку уже с завтрашнего в столице ожидается снижение температуры воздуха.

Об этом городской голова Киева Виталий Кличко сообщил в социальной сети Facebook.

"Киев сегодня, 16 октября, начинает подключение к теплу жилых домов", - сообщил мэр столицы.

Городской глава отметил, что уже с завтрашнего дня синоптики прогнозируют стабильное снижение температуры.

"А на запуск централизованной системы теплоснабжения Киева, которая является одной из крупнейших в Европе (протяженностью тепловых сетей около 3 тысяч км), необходимо несколько дней. Поэтому решение начать отопительный сезон является вполне оправданным. Поскольку похолодание побудило бы к массовому использованию киевлянами электрических приборов для обогрева и перегрузки системы электроснабжения", - сообщил Кличко.

Он добавил, что все службы столицы, ответственные за старт и прохождение отопительного сезона, работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить киевлян необходимыми сервисами.

Украина готова к отопительному сезону на 80%

Как сообщал УНИАН, 15 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина в целом готова к грядущему отопительному сезону на 80%, газа и угля накоплено достаточно, кроме того, восстановлено большинство поврежденных объектов энергетики.

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