По данным минэнерго Белоруссии, "радиационная обстановка на АЭС и в зоне наблюдения не менялась".

Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети автоматической защитой генератора - на данный момент устанавливаются причины.

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба минэнерго Беларуси.

"Двенадцатого июля в 12:57 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети автоматической защитой генератора. В соответствии со штатным алгоритмом было произведено снижение мощности реакторной установки… Причины отключения электрогенератора устанавливаются. После их устранения энергоблок будет включен в работу", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным минэнерго Белоруссии, "радиационная обстановка на АЭС и в зоне наблюдения не менялась".

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Что этому предшествовало

7 ноября 2020 года Александр Лукашенко заявил, что Беларусь становится ядерной державой, поскольку там открылась атомная электростанция.

Вскоре министерство энергетики Беларуси сообщило о неисправности первого энергоблока Белорусской АЭС.

10 ноября на Белорусской атомной станции подтвердили, что временно остановили производство электроэнергии из-за аварии.

БелАЭС

БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом").

В начале июня Белорусской АЭС была выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока.

Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год. Его строительная готовность составляет около 85%

В конце 2021 – начале 2022 года запланировано включение второго энергоблока в сеть и выдача первых киловатт-часов.

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Автор: Денис Прядко