В Беларуси запустили БелАЭС.

Сегодня, 7 ноября, Александр Лукашенко посетил Белорусскую атомную электростанцию. Он назвал ее запуск историческим событием.

Об этом сообщает БелТА.

"Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент - страна становится ядерной державой", - сказал Лукашенко.

Кроме того, он предварительно осмотрел территорию станции с вертолета. Также Лукашенко ознакомится с объектами БелАЭС. В том числе он посетит здание управления первого энергоблока, где, как планируется, даст разрешение на подъем электрической мощности энергоблока (до 400 МВт) в соответствии с программой. Этот запуск уже состоялся.

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Отмечается, что БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" с водо-водяными реакторами третьего поколения повышенной безопасности.

Напомним, первый энергоблок БелАЭС был включен в энергосистему Беларуси на этой неделе.

После этого Министерство иностранных дел Литвы направило Белоруси ноту протеста с призывом остановить запуск атомной электростанции (БелАЭС), построенной у литовской границы.

Также накануне Лукашенко сообщил что Беларуси надо построить еще одну АЭС.

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Автор: УНИАН