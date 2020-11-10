В Госатомнадзоре Беларуси заявляют, что возникшая на АЭС ситуация не влияет на радиационную безопасность.

На Белорусской атомной станции подтвердили, что временно остановили производство электроэнергии из-за аварии.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Запад" со ссылкой на представителя информационного центра станции.

"Производства электроэнергии на БелАЭС на данный момент нет. Накануне Минэнерго сообщило, что требуется замена определенного оборудования", - заявил представитель инфоцентра.

При этом, в инфоцентре не смогли назвать предполагаемые сроки возобновления производства электроэнергии на атомной станции.

"Сейчас идет наладка оборудования, ведутся пусконаладочные работы, сроки восстановления производства электроэнергии пока назвать не могу", - сказал представитель инфоцентра.

Что этому предшествовало

7 ноября Александр Лукашенко заявил, что Беларусь становится ядерной державой, поскольку там открылась атомная электростанция.

Министерство энергетики Беларуси сообщило о неисправности первого энергоблока Белорусской АЭС, который был открыт 7 ноября с участием Александра Лукашенко.

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Автор: УНИАН