На Белорусской атомной станции подтвердили, что временно остановили производство электроэнергии из-за аварии.
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Об этом сообщает "Интерфакс-Запад" со ссылкой на представителя информационного центра станции.
"Производства электроэнергии на БелАЭС на данный момент нет. Накануне Минэнерго сообщило, что требуется замена определенного оборудования", - заявил представитель инфоцентра.
При этом, в инфоцентре не смогли назвать предполагаемые сроки возобновления производства электроэнергии на атомной станции.
"Сейчас идет наладка оборудования, ведутся пусконаладочные работы, сроки восстановления производства электроэнергии пока назвать не могу", - сказал представитель инфоцентра.
Что этому предшествовало
- 7 ноября Александр Лукашенко заявил, что Беларусь становится ядерной державой, поскольку там открылась атомная электростанция.
- Министерство энергетики Беларуси сообщило о неисправности первого энергоблока Белорусской АЭС, который был открыт 7 ноября с участием Александра Лукашенко.
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