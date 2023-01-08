Потребление электроэнергии растет на фоне снижения температуры.

В связи с увеличением потребления электроэнергии на фоне ухудшения погодных условий лимиты потребления могут устанавливать не только днем, но и ночью.

Как отметил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона, сейчас компании-поставщики электроэнергии вводят графики отключений в соответствии с лимитами потребления, которые обычно не применяются ночью. Но ситуация может измениться.

"Сейчас идет снижение температуры, увеличение потребления. Поэтому я думаю, что ограничения будут применять не только днем, но и в ночное время", – объяснил Сахарук.

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Накануне компания призвала украинцев потреблять электроэнергию ответственно, чтобы избежать перегрузки электросетей и аварий.

"Теплая погода и уменьшение потребления электроэнергии промышленностью позволили обеспечить украинцев светом без отключений в новогодние праздники. Но сейчас в Украину вернулись морозы. Все начинают включать обогреватели и другие мощные электроприборы одновременно и возникает перегрузка. Дополнительная нагрузка на поврежденные после обстрелов электросети может привести к авариям", – отметили в ДТЭК.

Лимиты потребления электроэнергии - что это

На протяжении последних месяцев украинская энергосистема пережила 11 масштабных ракетных атак Российской Федерации, что привело к тому, что к началу декабря около 50% объктов энергетической инфраструктуры Украины были "существенно повреждены", а часть - "полностью разрушены". Из-за этого по всей стране применяют отключения света – плановые (по графику) и аварийные.

Обычно в ночной период электростанции вырабатывают достаточно электроэнергии для покрытия потребления. Поэтому лимиты потребления, установленные для регионов Украины для обеспечения баланса в энергосистеме, обычно не действуют в ночное время. К примеру, 7 января, как извещали в "Укрэнерго", лимиты действовали с 10 до 23 часов, а 6 января – с 8 до 23 часов.

В то время, когда лимиты применяются, их превышение приводит к применению аварийных отключений.

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