В компании говорят, что ограничения потребления для всех категорий потребителей не ожидается.

В воскресенье, 26 мая, отключений электроэнергии в Украине не прогнозируется. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

"Завтра, 26 мая, в течение суток во всех регионах Украины ограничения потребления для бытовых и промышленных потребителей не прогнозируется", - отметили в компании.

В то же время энергетики добавили, что при изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будет сообщено дополнительно.

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Отключения электроэнергии в Украине - последние новости

Кабинет министров поручил Министерству энергетики и оператору энергосистемы компании "Укрэнерго" обеспечить справедливые графики отключений света. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, необходимо сделать так, чтобы графики отключений потребителей были "рациональными, справедливыми и равномерными".

Также УНИАН сообщал, что "Укрэнерго" призывает готовиться к непростой зиме. Как сказал председатель правления компании Владимир Кудрицкий, на восстановление поврежденных электростанций уйдут не дни и не недели - речь идет о месяцах, а для некоторых энергоблоков - о годах.

В результате атак российских оккупантов энергосистема Украины потеряла 8 ГВт мощностей. Из-за этого наша страна продолжает рекордный импорт электроэнергии из Европы. При этом максимальная возможность на импорт составляет 1,7 ГВт, и этого не хватает для полного покрытия дефицита.

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