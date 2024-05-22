Кабинет Министров поручил Министерству энергетики и оператору энергосистемы компании "Укрэнерго" обеспечить справедливые графики отключений света.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Принципиально, чтобы графики отключений потребителей были рациональными, справедливыми и равномерными. Минэнерго и "Укрэнерго" дано поручение разработать проект соответствующего правительственного постановления относительно справедливых графиков отключений потребителей", - сказал он.

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Премьер подчеркнул, что этот документ также должен содержать перечень критически важных для государства объектов, требующих приоритетного электроснабжения, и очередность распределения предельной мощности между другими потребителями, которые не входят в перечень критически важных.

Шмыгаль добавил, что в результате атак энергосистема потеряла 8 ГВт мощностей. Поэтому Украина продолжает рекордный импорт электроэнергии из Европы. Но максимальная возможность на импорт составляет 1,7 ГВт, и этого не хватает для полного покрытия дефицита.

Ранее в "Укрэнерго" заявляли, что оккупанты массированными атаками повредили все ТЭС и ГЭС Украины, из-за чего эти станции сейчас не могут производить то же количество электроэнергии, которое они выдавали до атак.