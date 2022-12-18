Плановые отключения электроэнергии в Киевской области станут возможны примерно во вторник, 20 декабря.
"На этот момент у нас с электроэнергией может находиться одновременно исключительно половина потребителей Киевской области, соответственно, 50% находится без электроэнергии. Без электроэнергии находятся не постоянно одни и те же абоненты, идет переключение. Но мы, к сожалению, не можем пока выйти в графики, и сейчас происходят экстренные отключения", - сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в эфире информационного телемарафона.
По словам главы ОВА, сейчас около 600 тысяч населения области находятся без электроэнергии.
"Двое суток люди работают круглосуточно, чтобы восстановить подачу электроэнергии. Планируется, что мы вернемся к плановым отключениям где-то на вторник", - сообщил Кулеба.
Отключения света в Киеве - что известно
По данным генерального директора поставщика электроэнергии Yasno Сергея Коваленко, ситуация с поставками электроэнергии в Киев после ракетного удара россиян 16 декабря остается сложной и критической:
"Некоторые районы города Киева страдают больше. Печерск, часть левого берега и некоторые другие".
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, где наблюдается наиболее сложная ситуация с электроснабжением:
"Это Киев и область, это Винница и область, Львов и область, но и в других регионах, к сожалению, масштабные отключения. Это Днепр и область, Волынь, Житомирщина, Закарпатье, Ивано-Франковщина, Одесса и область, Полтавская область, Тернопольщина, Черниговщина, другие города и области".