Наиболее сложная ситуация - это Киев и область, это Винница и область, Львов и область, но и в других регионах есть масштабные отключения.

Президент Владимир Зеленский рассказал, в каких областях ситуация в энергетике пока остается сложной.

"Главное сегодня энергетика. За день удалось вернуть электричество почти 6 миллионам украинцев", - сказал президент в своем вечернем видеообращении.

По его словам, ремонтные работы продолжаются без перерыва после вчерашнего удара террористов.

Видео дня

"Конечно, еще очень много работы, чтобы стабилизировать систему. Есть проблемы с поставкой тепла, есть большие проблемы с поставкой воды. Наиболее сложная ситуация - это Киев и область, это Винница и область, Львов и область, но и в других регионах, к сожалению, масштабные отключения. Это Днепр и область, Волынь, Житомирщина, Закарпатье, Ивано-Франковщина, Одесса и область, Полтавская область, Тернопольщина, Черниговщина, другие города и области", - проинформировал глава государства.

Ракетный обстрел Украины

Как сообщал УНИАН, 16 декабря российские оккупанты выпустили 70 крылатых и 4 управляемые авиационные ракеты по Украине, 60 из которых сбили силы противовоздушной обороны.

В результате ударов было поражено несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

В Киеве после российской ракетной атаки 16 декабря было приостановлено работу электротранспорта. В городе произошли аварийные отключения электроэнергии, также в квартирах многих киевлян исчезло водо- и теплоснабжения.

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